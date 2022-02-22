Берлин, 22 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Отказ Берлина от поставок вооружения Киеву является неизменной ситуацией, заявил 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

«Это неизменная ситуация», — сказал он на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что Украина буквально требует от Германии поставок оружия, заявляя, что та помощь, что Берлин оказывает Киеву является недостаточной. При этом другие западные страны, входящие в блок НАТО, активно поставляют Украине системы вооружений.

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