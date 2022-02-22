Шольц назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Берлин, 22 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Отказ Берлина от поставок вооружения Киеву является неизменной ситуацией, заявил 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Канцлер Германии Олаф Шольц
«Это неизменная ситуация», — сказал он на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что Украина буквально требует от Германии поставок оружия, заявляя, что та помощь, что Берлин оказывает Киеву является недостаточной. При этом другие западные страны, входящие в блок НАТО, активно поставляют Украине системы вооружений.
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