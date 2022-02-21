Берлин, , 15:50 — REGNUM Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил последовательность позиции Берлина, который не соглашается снабжать Украину летальным оружием. Об этом он заявил 21 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Германия Petra B. Fritz

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По словам дипломата, немцам трудно представить, чтобы «немецким оружием опять стреляли в русских».

«Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию — поставки летального оружия на Украину исключаются», — сказал Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев попросил у всех международных партнёров средства обороны.

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