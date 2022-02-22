Бухарест, 22 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Румынии выявили 14 775 случаев заражения SARS-CoV-2, что ровно вдвое превышает показатели предыдущего дня. Об этом 22 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как утверждают медики, очередная вспышка может быть связана со значительным ослаблением карантинного режима по всей территории страны. Сообщается о смерти 207 человек.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Бухаресте, Яссах, Констанце, Тимишоаре и других крупных городах. Предполагается, что в ближайшее время в указанных регионах будут открыты дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.

По состоянию на 22 февраля количество граждан Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,67 млн человек. Из них в стране умерли 62 624 пациентов.