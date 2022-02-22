Москва, 22 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Итоги заседания Совета безопасности РФ по Донбассу, по всей видимости, удовлетворили президента России Владимира Путина. Об этом 22 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля считает, что Путин остался ими доволен.

«По всей видимости, да», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности, чтобы обсудить просьбу Донецкой и Луганской Народных Республик о признании их независимости. В ходе заседания российский лидер отметил, что украинские власти начали против Донбасса третью карательную операцию.

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После обсуждения в Совбезе, большая часть участников которого поддержала признание независимости республик Донбасса, вечером того же дня Путин выступил с обращением к российским гражданам, в котором заявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР.