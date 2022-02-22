Варшава, 22 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 22 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 792 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 325 человек.

В настоящее время (по состоянию на 22 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 968 пациентов. Из них 1 192 человека подключены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 582 217 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 110 157 человек.