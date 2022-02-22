Берлин, 22 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Страны Запада не смогут согласиться с решением России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил 22 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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По словам председателя германского правительства, признание суверенитета республик Донбасса нарушает международное право и Устав ООН. Для России такое решение не останется без последствий.

«Мы не сможем ни принять, ни согласиться с этим признанием. Поэтому так важно, что сейчас реагируем быстро и немедленно», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил о неизменности позиции Берлина по вопросу поставок вооружения Киеву — Германия не будет поставлять Украине оружие.

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