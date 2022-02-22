Москва, 22 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В России наблюдается чёткая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекций. Об этом заявила 22 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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«Отличие эпидситуации прошедшего периода — мы отличаем чёткую тенденцию к снижению заболеваемости, и это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с ковидом.

При этом Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой.