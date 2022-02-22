Варшава, 22 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Североатлантический альянс начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по ДНР и ЛНР, заявил 22 февраля председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к той новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую Генеральный секретарь называет новой нормальностью», — сказал Рау после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день тема гарантий безопасности для России не только сохраняет свою актуальность, но становится даже более важной, чем была.

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