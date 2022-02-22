Таллин, , 14:43 — REGNUM После признания Россией независимости народных республик Донбасса эскалация конфликта может произойти в течение ближайшей недели на линии разграничения на востоке Украины. Об этом эстонский эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс заявил гостелерадио Эстонии ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Cакс отметил, что одной из особенностей нынешней военной ситуации служит то обстоятельство, что эскалация и деэскалация конфликта происходят в зависимости от того, насколько это выгодно тем, кто проводит такую операцию.

По мнению эксперта, дальнейшее будет зависеть от того, насколько Украина сможет противостоять России на линии разграничения: «Украинский офицерский корпус имеет очень хорошую военную подготовку. Пока им удавалось тактически организовывать ответные действия так, что они воздерживались от смещения линии разграничения». «Пока нападений на объекты гражданской инфраструктуры было немного. Но сейчас кажется, что от этой сложившейся практики начнут отказываться», — предположил Сакс.

При этом он считает вероятность нападения войск РФ на столицу Украины небольшой: «Сложно представить даже авиаудары по Киеву с расстояния. С военной точки зрения это ни на что не повлияло бы в Украине».

Однако, добавил он, если будет эскалация конфликта и военные действия станут интенсивными, то «в какой-то момент Россия может начать прибегать к зверствам». «Возможность нападения на Киев есть, но я бы сейчас не стал называть ее очень вероятной», — заключил эксперт.