Берлин, 22 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. После признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) немецкое правительство останавливает сертификацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 22 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Москва. 2022

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«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока — 2». Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», — сказал он.

Также Шольц отметил, что без этого технического и необходимого административно-правового шага немецких властей сертификация «Северного потока — 2» не будет проведена.

«Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен», — добавил канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок считает признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «грубым нарушением международного права».