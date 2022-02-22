Москва, 22 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В России остаётся сложной эпидемиологическая ситуация, заявила 22 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Government.ru Анна Попова

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«Эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой в стране. За прошедшую неделю был зарегистрирован 1 208 791 случай зарегистрированных фактов инфицирования людей. И поэтому соблюдение всех сегодня применяемых мер остаётся актуальным», — сказала Попова.

По её словам, имеется отличие от предыдущих периодов — чёткая тенденция к снижению заболеваемости.