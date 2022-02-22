Вена, , 14:41 — REGNUM Необходимо оставаться в диалоге с Россией, чтобы в Европе продолжала функционировать политика мира и безопасности. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе пресс-конференции в Вене.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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По его словам, во время конфликтов всегда нужна дистанция, чтобы оценить обстановку, узнать про обеспокоенности и необходимость. Ситуацию осложняет то, что со стороны России есть «фактические действия».

«Я думаю, ясно, что политика мира и безопасности может функционировать в Европе только вместе с Российской Федерацией, а не против», — сказал Нехаммер.

Он добавил, что и спекуляции, и фактические действия нужно оценивать вместе. Австрия занимает ясную позицию, но вместе с тем «необходимо искать диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг предупредил о возможном ухудшении отношений Москвы и Брюсселя «на многие годы» в случае «военной агрессии» России против Украины.

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