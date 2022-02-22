Москва, 22 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Россия выступает за мирный сценарий урегулирования на юго-востоке Украины, заявил 22 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

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«Министерство иностранных дел всегда выступает за мирное решение любых конфликтов, в том числе конфликта на юго-востоке Украины. И нам представляется, что сегодняшнее решение будет способствовать именно такому мирному сценарию. Мы надеемся на это», — сказал он, выступая в Госдуме.

Напомним, ранее Руденко заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.

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