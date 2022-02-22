Москва, 22 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В России снижается количество госпитализаций детей, болеющих коронавирусной инфекцией. Об этом 22 февраля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он заявил, что по заболеваемости детей отмечается некоторое снижение.

«Но по-прежнему количество пациентов маленьких достаточно велико. Госпитализированных 8726 детей, динамика с положительным снижением. За последнюю неделю на 15% снизилось это количество пациентов», — сказал министр.