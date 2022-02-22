Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов полностью поддержал решение федеральной власти о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Александровская колонна Дарья Драй © ИА REGNUM

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Александр Беглов совместно с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским выразил поддержку принятому накануне политическому решению президента о признании ДНР и ЛНР.

«Мы полностью поддерживаем решение Президента Российской Федерации о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — заявили представители исполнительной и законодательной власти Петербурга. — Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков — не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции».

В Смольном и Мариинском дворце отметили, что Санкт-Петербург окажет необходимую помощь республикам Донбасса и их жителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Александр Бельский не считает, что западные санкции вредят развитию российского производства.

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