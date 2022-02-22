Москва, 22 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией был бы крайне нежелательным сценарием. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, ну, наверное, сделает все ещё сложнее. А главное, что не только для государств, но и для народов двух стран», — заявил Песков.

Ранее о намерении разорвать отношения объявила украинская сторона.