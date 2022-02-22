Москва, , 14:19 — REGNUM Российская сторона пока не получала предложения о встрече лидеров США и России. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«Нет, таких предложений не было. Естественно, Россия на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах. Дальше все будет зависеть от наших оппонентов», — заявил Песков.

«Что касается их реакции, то она предсказуемая, прогнозируется. Будем продолжать работать, терпеливо доносить нашу аргументацию», — указал он.