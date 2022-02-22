Тбилиси, , 14:16 — REGNUM В Грузии в марте будут отменены большинство карантинных ограничений. Об этом 22 февраля сообщил глава оперштаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

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Он рассказал, что с 1 марта будет снят запрет на въезд в Грузии со всех стран (сейчас их 67). В страну смогут въезжать непривитые и лица без актуальных справок о ПЦР-тестировании, но они должны будут пробыть в изоляции пять дней.

Кроме того, с 4 марта могут возобновить работу ночные клубы. Также снимаются почти все ограничения, действующие в ресторанах и кафе.

«В закрытом пространстве будет допускаться за одним столом десять человек, а на открытом пространстве — 15. Можно будет проводить социальные мероприятия, такие как приёмы, дни рождения, свадьбы, поминки и т.д.», — сказал Гибрадзе.

С 15 марта будет разрешено проводить конференции, семинары и тренинги.

Стоит отметить, что в Грузии продолжает действовать масочный режим. Маски требуется носить и в закрытых пространствах, и на улице.

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