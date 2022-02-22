Брюссель, 22 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Разные варианты антироссийских санкций, охват которых будет зависеть от масштаба конфликта на Украине, подготовила Европейская комиссия. Об этом 22 февраля заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью телеканалу RTBF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции носят поэтапный характер, они будут зависеть от степени нарушения территориальной целостности Украины, а также нарушений заключенных соглашений. Происходит оценка ситуации», — сказал он.

Также Рейндерс уточнил, что Евросоюз вводит санкции индивидуальные, которые направлены против конкретных лиц или компаний, а также экономические, предполагающие запрет на импорт из РФ каких-либо видов товаров, включая энергетические ресурсы.

Кроме того, еврокомиссар добавил, что в такого рода санкции также могут входить меры по лишению России доступа к финансовым услугам.

«Это было бы очень сложное решение, ведущее к разрыву экономических связей России с миром», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый пакет антироссийских санкций из-за признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) введет с 22 февраля Великобритания.