Москва, 22 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России фактически целиком подготовил обращение по поводу признания республик Донбасса. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

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«Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент. Ну, собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано в том числе на сайте, оно широко доступно, опять же, в первую очередь для наших граждан», — заявил Песков.