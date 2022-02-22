Подгорица, 22 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки от ковида скончались восемь человек, зарегистрировано еще 185 новых случаев заражения, сообщил институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Доля новых положительных случаев от общего числа протестированных составила 16,4%.

Самому младшему из умерших было 65 лет, самому старшему — 82 года.

Всего с начала эпидемии от ковида в стране умерли 2 666 человек.