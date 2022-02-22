Москва, 22 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен для России, он только усложнит жизнь народам обеих стран. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 22 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном разрыве дипотношений межу Киевом и Москвой из-за признания Россией независимости республик Донбасса. Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский рассказал о соответствующем запросе от украинского МИД.

«Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран», — сказал Песков.

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