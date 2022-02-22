Москва, 22 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На выплаты военным медикам правительство России дополнительно направит 3,5 млрд рублей. Об этом 22 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией от заявил, что правительство продолжает поддерживать сотрудников больниц и поликлиник, и тем медработникам, которые заботятся о пациентах с ковидом, помимо основной зарплаты выдаются надбавки.

«Правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», — сказал Мишустин.

По его словам, военные врачи, как и гражданский медицинский персонал, оказались на передовой борьбы с инфекцией.