Джакарта, , 14:02 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 57 491 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 22 февраля в Индонезии выявлено 5 289 414 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 38 474 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4,5 млн человек.

В период с 21 по 22 февраля от COVID-19 умерли 257 человек. Всего эпидемия унесла жизни 146 798 жителей Индонезии.

В настоящее время насчитывается 549 431 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» придется на ближайшие две-три недели.

Подробнее в материале: Индонезия: пик распространения «Омикрона» придется на ближайшие недели