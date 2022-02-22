Нью-Дели, 22 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. После почти двухлетней приостановки из пандемии коронавируса регулярного международного авиасообщения власти Индии могут возобновить его с 15 марта нынешнего года. Об этом 22 февраля сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

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"Регулярные международные (авиационные) рейсы, скорее всего, возобновятся с 15 марта, после того как они были приостановлены почти на два года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти страны при этом намерены следовать стандартным операционным процедурам, действующим в индийских аэропортах для иностранных прибывающих и вылетающих.

Кроме того, уточняется, что решение о возобновлении регулярных международных рейсов обсуждается индийским министерством гражданской авиации после консультаций с минздравом страны на фоне снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

При этом отмечается, что генеральный директорат гражданской авиации Индии пока не сделал никакого официального заявления по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился с министром иностранных дел ИндииСубрахманьямом Джайшанкаром.