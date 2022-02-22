Таллин, 22 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вслед за признанием Россией ЛНР и ДНР должны последовать максимально жесткие санкции Европейского союза. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

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«После признания Россией Донецкой и Луганской народных республик должны последовать санкции ЕС. Это требует четкого международного осуждения и реакции. Собираюсь обсудить этот вопрос с европейскими лидерами», — сказала Каллас.

Она добавила, что решение Москвы является серьезным ударом по независимости и территориальной целостности Украины.

«Решение Кремля стало грубым нарушением Минских соглашений и международного права. Оно также дает повод для более широкой агрессии против Украины», — заявила глава эстонского правительства.

По словам Каллас, как участница Минских соглашений Россия взяла на себя четкое и прямое обязательство добиваться мирного урегулирования конфликта: «Я призываю Россию выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и немедленно вернуться к нормандскому формату и диалогу».