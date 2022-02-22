Москва, 22 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Россия признает независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля назвал беспрецедентной открытость заседания Совета безопасности России, которое состоялось 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Швеции проходит срочная пресс-конференция, созванная премьер-министром страны Магдаленой Андерссон в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР в качестве отдельных от Украины территорий.