Анкара, 22 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик неприемлемо, оно противоречит международному праву. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 22 февраля агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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«Мы считаем решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право», — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД заявил, что признание Москвой независимости республик Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, так как над населением республик нависла угроза прямого физического уничтожения.

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