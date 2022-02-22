Таллин, 22 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис находится во вторник, 22 февраля, с рабочим визитом в Киеве, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщила канцелярия президента.

Teet Malsroos Алар Карис

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«Я посещаю Украину в один из самых тяжелых периодов для страны и народа за последние годы, когда они сталкиваются с агрессией», — заявил Карис.

По его словам, Украина пользуется твердой поддержкой Эстонии, а также всего НАТО и Европейского союза: «Эстония никогда не согласится с незаконным решением России нарушить целостность Украины. Донецкая и Луганская области являются частью Украины, как и Крым».

Президент Эстонии добавил, что «решение Кремля признать сепаратистские регионы востока Украины в качестве отдельных государств еще больше усугубляет нынешний кризис безопасности в Европе и ясно показывает, что Москва отказалась от дипломатии и выбрала агрессию».

В качестве возможной реакции на решение Москвы глава эстонского государства видит только одно: «У Евросоюза нет выбора — мы должны быстро и единогласно ввести новые и эффективные санкции против России».