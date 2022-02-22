Стокгольм, , 13:50 — REGNUM 22 февраля в Швеции проходит срочная пресс-конференция, созванная премьер-министром страны Магдаленой Андерссон в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР в качестве отдельных от Украины территорий. Глава правительства Швеции уже успела осудить действия Москвы по признанию «сепаратистов».

Флаг Швеции Anders Sikvall

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Теперь, заявляет Андерссон, Россия должна готовиться к «чувствительному ответу» со стороны ЕС. Согласно ее заявлению, санкции будут объявлены уже 22 февраля.

«Эти санкции дорого обойдутся России», — подчеркнула премьер-министр страны.

Андерссон также объявила, что было принято решение выделить отделению Красного Креста на Украине дополнительно 20 миллионов крон (2 млн евро).

Премьер-министр Швеции заявила, что «прямой военной угрозы против Швеции нет», но перед этим она отметила, что «нельзя исключать вооруженной угрозы против Швеции».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Запад незамедлительно отреагировал, пообещав новые антироссийские санкции.

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