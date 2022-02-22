Киев, 22 февраля 2022, 13:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против страны. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что допускает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.
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