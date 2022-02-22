Киев, , 13:22 — REGNUM Киев допускает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пришел запрос на разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией. Сразу после пресс-конференции будем рассматривать этот вопрос», — сказал он.

Зеленский призывал «решать вопрос путем диалога».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился в Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.