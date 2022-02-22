Москва, 22 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Власти Украины нисколько не ценят своих партнеров из Европы и не намерены выполнять Минские соглашения. Об этом 22 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того — публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал на то, что украинские власти «заставляют» своих опекунов из стран Запада разделять или «молчаливо проглатывать» русофобию, ставшую на Украине движущей силой, а республикам Донбасса при этом отказывали в праве проводить с Киевом переговоры.

«В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами», — отметил Лавров.

Кроме того, он уточнил, что в этом вопросе негативную и провокационную роль сыграл Евросоюз, уже не раз доказывавший, что «не может отвечать за свои слова, за свои поступки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса гарантируют этим республикам безопасность.