Париж, 22 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал об украинском кризисе в кулуарах Индо-Тихоокеанского министерского форума в Париже, сообщает Ouest-France.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

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Глава МИД Франции заявил о трёх посланиях в отношении сложившейся ситуации на Украине. Во-первых, Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемыми» действия России. Во-вторых, Франция подтверждает солидарность с Украиной.

«У нас есть три послания, одно о твердости в отношении неприемлемых действий Путина, одно о солидарности в отношении Украины и единстве, которое продемонстрируют европейцы. Очевидно, мы примем санкции», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд осудил «чрезвычайно серьезный поступок» президента России Владимира Путина.