Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Межведомственный координационный комитет Грузии принял решение прекратить использовать гостиницы для размещения пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в лёгкой степени. Об этом 22 февраля сообщил на брифинге руководитель оперштаба совета Георгий Гибрадзе.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«С 1 марта упраздняются карантинные пространства, т. н. ковид-гостиницы, а это означает, что с сегодняшнего дня прекращается размещение инфицированных в этих пространствах», — сказал Гибрадзе.

По последним в ковидных гостинцах Грузии находятся 860 человек. В специальных госпиталях — 5358 пациентов.

Стоит отметить, что в Грузии начали размещать пациентов с COVID-19 в специально переоборудованных гостиницах с весны 2020 года. Это позволило разгрузить больницы, а также дать работу гостиничному бизнесу, который остался без посетителей из-за карантинных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 12 тыс. носителей коронавируса