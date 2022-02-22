Стокгольм, 22 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Приказ президента России Владимира Путина об отправке российских войск в ЛНР и ДНР осуждается сейчас всеми западными правительствами. О прямых «боевых действиях» пока не сообщается, но, по словам корреспондента шведского телеканала SVT на Украине Берта Сундстрёма, войны, про которую все говорили последние несколько месяцев, уже может и не быть. Об этом он рассказал в своем репортаже от 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Путин получил то, что хотел, а именно — еще одну часть Украины», — заявил журналист.

Комментируя ситуацию на Украине, Сундстрём дал понять, что положение дел несколько хаотичное.

«На Украине реакция гнева и смятения, потому что ввод войск России является вопиющим нарушением международного права. На практике это означает, что Россия входит и оккупирует часть территории Украины, и это невероятно агрессивный шаг со стороны Путина», — отметил шведский репортер.

Однако, по словам Сундстрёма, в действиях Путина по признанию ЛНР и ДНР нет ничего не обычного.

«Украина бессильна — они ничего не могут сделать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в желании «вторгнуться» на Украину.