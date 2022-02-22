Тбилиси, 22 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Грузия выражает солидарность Украине, а признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик считает «вопиющим нарушением международного права». Об этом 22 февраля заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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"Со стороны международного сообщества крайне важно действовать решительно, чтобы избежать войны и защитить фундаментальные принципы международного права», — написал Папуашвили.

Ранее в Грузии действия России осудили президент республики Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Они также сравнили происходящие события с 2008 годом, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия теперь гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, так как с этими республиками подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи