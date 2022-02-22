Стокгольм, 22 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. 22 февраля премьер-министр Норвегии должен был прибыть с официальным визитом в Швецию. Однако по причине признания Россией ДНР и ЛНР Йонас Гар Стёре отменил визит в соседнюю страну. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

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«Визит премьер-министра Норвегии в Швецию отменен из-за событий на Украине. Вместо этого премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон проведет онлайн-встречу со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре», — пишут журналисты.

Отмену визита подтвердили в канцелярии премьер-министра Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.