Брюссель, 22 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Решение Москвы по признанию Луганской и Донецкой Народных Республик противоречит международному праву и нарушает Минские соглашения, которые подразумевают поиск политического решения по ДНР и ЛНР для их сохранения в составе Украины. Об этом в эфире телеканала RTBF заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес.

Флаг Бельгии

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

При этом она подчеркнула, что дипломатия остаётся единственным способом разрешения конфликтов. В этой связи бельгийский министр призвала «пока это возможно» сохранить открытыми каналы связи с Россией для «дипломатического урегулирования».

«Мы не должны отказываться от этого пути. Но мы также не можем быть наивными, и потому продолжаем работать и над мерами сдерживания», — указала глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Запад незамедлительно отреагировал, пообещав новые антироссийские санкции.