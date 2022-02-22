Варшава, , 13:10 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на странице в соцсети Twitter призвал ЕС и США ввести жесткие санкции против России и выразил поддержку Украине.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Я заверил Владимира Зеленского (президент Украины), что Украина имеет полную межпартийную поддержку в Польше в борьбе с агрессией Кремля. И что нерушимость границ для нас является одной из фундаментальных норм международного права. А что против России? Необходимы жесткие санкции ЕС и НАТО!», — написал он.

В своей записи Дуда также осудил признание президентом России Владимиром Путиным республик Донбасса и призвал Россию вывести свои военные силы с территории вокруг границ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».