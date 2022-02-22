Брюссель, 22 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) будет определяющей не только на будущее европейской безопасности, но и на будущее безопасности всего мира. Об этом 22 февраля заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

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«Сегодня, без сомнения, один из самых темных дней в современной истории Европы», — приводит его слова ТАСС во время выступления на открытии неформального форума глав МИД стран ЕС о сотрудничестве Европейского союза и стран Тихоокеанского региона.

Также Тиммерманс выступил с утверждением, что признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР якобы нарушает международные нормы и призвал дать на это ответ «с усиленной решимостью и усилить сотрудничество ЕС со всеми странами мира, в частности со странами Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной Республикой» подписал глава ДНРДенис Пушилин.