Москва, , 12:57 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова при необходимости разместить военные базы в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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По его словам, договоры с ДНР и ЛНР предусматривают вариант размещения военных баз. Однако при этом дипломат подчеркнул, что пока ни о каких базах в этих республиках речи не идет.

«Пока ни о каких базах разговора не шло», — сказал он, отметив, что «при необходимости будет сделано все, что нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Владимир Путин в своём обращении к согражданам объявил, что Россия признаёт суверенитет Донецкой и Луганской Республик Донбасса.