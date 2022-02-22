Улан-Батор, , 12:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Монголии прокомментировало 22 января события на Украине. В заявлении внешнеполитического ведомства гражданам, которые планируют посетить Украину, рекомендуется учитывать сложившуюся ситуацию.

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По данным МИД на Украине постоянно проживают 22 гражданина Монголии. Еще 68 студентов учатся в украинских вузах, 35 из них решили временно вернуться в родину. Пока никто из граждан Монголии, постоянно проживающих в Украине, на родину возвращаться не планирует.»МИД через Посольства в Польше и почетного консула в Украине поддерживает связь гражданами и студентами из Монголии и дают им необходимые информации и советы», — заявили в ведомстве.

Также монгольский МИД призывал находящихся в Украине сограждан, зарегистрироваться в посольстве и в случае необходимости связываться по телефону.