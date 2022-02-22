Джакарта, 22 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что разделяет мнение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об урегулировании украинского кризиса. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо

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«Я разделяю мнение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что урегулирование украинского кризиса должно осуществляться осторожно, чтобы избежать крупной катастрофы для человечества. Однако эти мирные усилия должны быть быстрыми и не должны откладываться», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что глава новой столицы государства будет приведен к присяге.