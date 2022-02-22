Лондон, 22 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На фоне признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов 22 февраля упал на 1,3%.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Индекс FTSE 100, при расчёте которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 102 пункта, до 7 381 пункта, достигнув таким образом самых низких показателей с 24 января, пишет ТАСС. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 1,8%, до 20 716 пунктов.

По состоянию на 12:40, индекс FTSE 100 немного прибавил, повысившись до 7 457 пунктов (— 0,36%), а индекс FTSE 250 составляет 20 955 пунктов (— 0,67%).

Как сообщало ИА REGNUM, на решение президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик отреагировала и Парижская фондовая биржа. На фоне международного кризиса между Украиной и Россией она потеряла 1,61%. Франкфуртская фондовая биржа потеряла 2,13%, а Миланская — 2,25%.

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Напомним, 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Запад незамедлительно отреагировал, пообещав новые антироссийские санкции.

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