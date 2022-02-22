Москва, 22 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Центральный банк России контролирует развитие ситуации на финансовом рынке и готов оказать необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, сообщается 22 февраля на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Так. ЦБ РФ готов предоставить банкам возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а также использовать величины курсов иностранных валют для расчетов обязательных нормативов.

Отмечается, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов предоставить дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля курс доллара повысился на 1 рубль 08 копеек, до 80,84 рубля, курс евро — на 1 рубль 20 копеек, до 91,25 рубля.

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