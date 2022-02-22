Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 10:27 по мск, курс доллара повысился на 1 рубль 08 копеек, до 80,84 рубля, курс евро — на 1 рубль 20 копеек, до 91,25 рубля впервые с 26 апреля 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Курс российской валюты 22 февраля на утренних торгах демонстрирует негативную динамику, теряя 0,7%, отметка 80,70 за доллар, что после событий 21 февраля, выглядит как логичное продолжение бури на российском финансовом рынке.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля документ будет ратифицирован Госдумой, после чего у российских военных появятся правовые основания для входа в признанные республики для помощи в обеспечении мира.

Запад не торопится с ответом на признание независимости ДНР и ЛНР, заявления США, Великобритании и европейских чиновников, сводятся к повторению ранее сделанных заявлений о «ядерных» санкциях в случае «вторжения» России в Украину.

Так что все и западные политики, и участники торгов, просто ждут, когда российская армия начнет оказывать помощь Донецкой и Луганской народной республикам.

Ввод российских войску в ДНР и ЛНР, вероятно, произойдет 22 февраля или, 23 февраля в День защитника Отечества"\, но большой роли это уже не играет, потому что ввод войск неизбежен, как и введение «ядерных» санкций против России.

После пробоя долларом уровня 80 рублей первой целью падения рубля в следующие одну-две недели станет район отметок 84,00−86,00 за доллар», — считает эксперт.

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