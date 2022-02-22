Асунсьон, , 12:41 — REGNUM Парагвайские органы здравоохранения возобновляют во всех школах страны кампанию по вакцинации от COVID-19, начатую в конце 2021 года. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на минздрав страны.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

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В рамках кампании под названием «Я делаю прививки в своем классе» будут использоваться инъекционные препараты для детей американской компании Pfizer и китайской компании CoronaVac с предварительного разрешения родителей или опекунов.

Новый цикл иммунизации против COVID-19, координируемый министерством здравоохранения и министерством образования с целью увеличения числа привитых детей и подростков, будет в первую очередь охватывать учащихся в возрасте от пяти до 11 лет.

Поступление в пятницу 72 000 доз детской вакцины компании Pfizer поможет этому сегменту учащихся наряду с существующей вакциной CoronaVac, в то время как подростки от 12 до 17 лет получат вакцину для взрослых.

Второй этап кампании по вакцинации в школах продлится до 25 февраля во всех регионах страны.