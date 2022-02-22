Курск, 22 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 205 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 февраля зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 45 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 100 тыс. 719 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 85 тыс. 897 пациентов, в том числе 188 — за последние сутки.

Всего скончались 2264 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.