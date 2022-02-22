Луганск, 22 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) призовут ВС Украины добровольно отвести войска из Луганской области. Об этом 22 февраля заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят чётко о том, что территория Луганской Народной Республики — это территория бывшей Луганской области», — сказал он журналистам.

По его словам, территория Луганской Народной Республики в данном случае оккупирована украинскими войсками.

«Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории ЛНР», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жители Луганской Народной Республики долгих восемь лет — в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне — ждали признания ЛНР.

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